Нижегородские парламентарии обсудили федеральный закон о такси Экономика

НИА "Нижний Новгород"

На заседании комитета нижегородского Заксобрания по транспорту депутаты рассмотрели поправки к федеральному закону о такси, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Как рассказал председатель профильного комитета ЗСНО Владимир Солдатенков, по итогам обсуждения парламентарии решили исключить норму о об установлении регионами РФ требования о передаче сведений о таксомоторных перевозках в муниципальную информационную систему легковых такси, поскольку организация деятельности в сфере подобных перевозок относится к полномочиям субъектов РФ.

Предлагаемое создание муниципальной информационной системы может привести к необоснованным расходам местных бюджетов, указали депутаты ЗСНО.

Также нижегородские депутаты поддержали предложение, которое касается внедрения технических систем за состоянием здоровья водителя такси.

По словам Владимира Солдатенкова, в парламенте региона создана экспертная рабочая группа. Планируется, что в ближайшее время депутаты вновь предметно рассмотрят вопрос об организации работы такси в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что арест автомобилей такси, работающих без разрешения, могут ввести в Нижегородской области.