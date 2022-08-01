Нижегородские парламентарии обсудили федеральный закон о такси

НИА "Нижний Новгород"
На заседании комитета нижегородского Заксобрания по транспорту депутаты рассмотрели поправки к федеральному закону о такси, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Как рассказал председатель профильного комитета ЗСНО Владимир Солдатенков, по итогам обсуждения парламентарии решили исключить норму о об установлении регионами РФ требования о передаче сведений о таксомоторных перевозках в муниципальную информационную систему легковых такси, поскольку организация деятельности в сфере подобных перевозок относится к полномочиям субъектов РФ.
Предлагаемое создание муниципальной информационной системы может привести к необоснованным расходам местных бюджетов, указали депутаты ЗСНО.
Также нижегородские депутаты поддержали предложение, которое касается внедрения технических систем за состоянием здоровья водителя такси.
По словам Владимира Солдатенкова, в парламенте региона создана экспертная рабочая группа. Планируется, что в ближайшее время депутаты вновь предметно рассмотрят вопрос об организации работы такси в Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что арест автомобилей такси, работающих без разрешения, могут ввести в Нижегородской области.
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