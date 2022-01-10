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Анонсы событий для СМИ на 4 марта 2022 года
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Арест автомобилей такси, работающих без разрешения, планируют ввести в Нижегородской области

04 марта 2022 13:53  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники ГИБДД совместно с представителями Минтранспорта Нижегородской области провели в Нижнем Новгороде рейд по выявлению правонарушений со стороны водителей такси. Как отметили в региональном правительстве, это была первая в текущем году проверка.

По итогам рейда составлено 18 административных протоколов.

В частности, были зафиксированы нарушения, связанные с отсутствием путевых листов с отметками о прохождении предрейсового медосмотра у водителей и техосмотра автомобилей.

Также специалисты выявили водителей, которые работали без оформления специального разрешения на осуществление деятельности. На их автомобилях отсутствовали обязательные для такси отличительные знаки - опознавательный фонарь оранжевого цвета и "шашечки" на боковых поверхностях кузова.

Кроме того, в ходе рейда были обнаружены автомобили такси, на которых было установлено газобаллонное оборудование без правоустанавливающих документов. Их водителям выданы постановления о запрете на эксплуатацию транспортных средств.

Как рассказали в Минтранспорта, был зафиксирован факт передачи заказов со стороны агрегатора такси водителю, не имеющему специального разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров. Материал по данному факту направлен в региональный Роспотребнадзор для принятия решения о привлечении к административной ответственности данного агрегатора такси.

В ведомстве добавили, что в будущем планируется применять практику ареста автомобилей такси, работающих без специального разрешения, путём изъятия транспортного средства.

Напомним, профилактическая операция "Частный перевозчик" пройдёт на дорогах Нижнего Новгорода 1-8 марта.

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Теги:
ГИБДД Такси Транспорт
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