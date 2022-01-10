Арест автомобилей такси, работающих без разрешения, планируют ввести в Нижегородской области

Фото:
Сотрудники ГИБДД совместно с представителями Минтранспорта Нижегородской области провели в Нижнем Новгороде рейд по выявлению правонарушений со стороны водителей такси. Как отметили в региональном правительстве, это была первая в текущем году проверка.
По итогам рейда составлено 18 административных протоколов.
В частности, были зафиксированы нарушения, связанные с отсутствием путевых листов с отметками о прохождении предрейсового медосмотра у водителей и техосмотра автомобилей.
Также специалисты выявили водителей, которые работали без оформления специального разрешения на осуществление деятельности. На их автомобилях отсутствовали обязательные для такси отличительные знаки - опознавательный фонарь оранжевого цвета и "шашечки" на боковых поверхностях кузова.
Кроме того, в ходе рейда были обнаружены автомобили такси, на которых было установлено газобаллонное оборудование без правоустанавливающих документов. Их водителям выданы постановления о запрете на эксплуатацию транспортных средств.
Как рассказали в Минтранспорта, был зафиксирован факт передачи заказов со стороны агрегатора такси водителю, не имеющему специального разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров. Материал по данному факту направлен в региональный Роспотребнадзор для принятия решения о привлечении к административной ответственности данного агрегатора такси.
В ведомстве добавили, что в будущем планируется применять практику ареста автомобилей такси, работающих без специального разрешения, путём изъятия транспортного средства.
Напомним, профилактическая операция "Частный перевозчик" пройдёт на дорогах Нижнего Новгорода 1-8 марта.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+