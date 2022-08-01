Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Прогноз погоды на август
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 17 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Экономика
18 августа 2022 16:00  [70] Более 46 тысяч предприятий функционирует в Нижнем Новгороде
18 августа 2022 15:54  [67] Нижегородские парламентарии обсудили федеральный закон о такси
18 августа 2022 12:33  [139] Нижегородская область отправила на экспорт в Китай более 3,5 тысяч тонн палочек для мороженого
18 августа 2022 11:40  [164] На 4 этапе строящейся трассы М-12 "Москва - Казань" впервые начали укладку литого асфальтобетона
17 августа 2022 19:12  [317] Отчёт об управлении и распоряжении госсобственностью Нижегородской области за 2021 год представили в Заксобрании
17 августа 2022 16:28  [231] Специалисты ГК "Автодор" в рамках строительства трассы М-12 выпустили в Волгу 620 тысяч мальков стерляди
17 августа 2022 09:14  [215] Нижегородская область выполнила требования инвестиционного стандарта
16 августа 2022 16:03  [306] Более 110 инвестсоглашений с объемом инвестиций в 700 млрд рублей признаны приоритетными в Нижегородской области
16 августа 2022 15:28  [276] Депутаты ЗСНО обсудили проект обращения в Госдуму по вопросу совершенствования земельного законодательства
15 августа 2022 10:24  [234] Более 142 млн рублей сэкономлено на торгах правительства Нижегородской области в июле
Экономика

Более 46 тысяч предприятий функционирует в Нижнем Новгороде

18 августа 2022 16:00  [70] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По данным на 1 августа 2022 года в Нижнем Новгороде функционируют 46 410 предприятий. Об этом рассказала заместитель руководителя Нижегородстата Лариса Богаткова.

Согласно информации, Нижний Новгород характеризуется развитой сетью промышленных предприятий и организаций. Главными отраслями для областного центра являются машиностроение и металлообработка.

Крупные и средние предприятия города за первое полугодие 2022-го произвели товары и выполнили работы на сумму 469,1 млрд рублей - это на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, по данным Нижегородстата, в январе-июне 2022 года оборот розничной торговли (крупных и средних организаций всех видов экономической деятельности) составил 144,5 млрд рублей, а темпы его роста достигли 113,2% к соответствующему периоду 2021 года. Причём около оборота - 45,5 % - пришлось на продажу пищевых продуктов.

Стоит отметить, что по итогам 2021 года Нижний Новгород стал вторым городом в ПФО по количеству кафе и ресторанов, уступив лишь Казани. Так, в прошлом году в столице Приволжья насчитывалось 793 ресторана. Оборот по крупным и средним предприятиям общепита в первом полугодии 2022 года составил 2,8 млрд руб.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в Нижнем Новгороде является одним из самых низких в ПФО.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородстат Промышленность Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph