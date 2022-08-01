Более 46 тысяч предприятий функционирует в Нижнем Новгороде Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По данным на 1 августа 2022 года в Нижнем Новгороде функционируют 46 410 предприятий. Об этом рассказала заместитель руководителя Нижегородстата Лариса Богаткова.

Согласно информации, Нижний Новгород характеризуется развитой сетью промышленных предприятий и организаций. Главными отраслями для областного центра являются машиностроение и металлообработка.

Крупные и средние предприятия города за первое полугодие 2022-го произвели товары и выполнили работы на сумму 469,1 млрд рублей - это на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, по данным Нижегородстата, в январе-июне 2022 года оборот розничной торговли (крупных и средних организаций всех видов экономической деятельности) составил 144,5 млрд рублей, а темпы его роста достигли 113,2% к соответствующему периоду 2021 года. Причём около оборота - 45,5 % - пришлось на продажу пищевых продуктов.



Стоит отметить, что по итогам 2021 года Нижний Новгород стал вторым городом в ПФО по количеству кафе и ресторанов, уступив лишь Казани. Так, в прошлом году в столице Приволжья насчитывалось 793 ресторана. Оборот по крупным и средним предприятиям общепита в первом полугодии 2022 года составил 2,8 млрд руб.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в Нижнем Новгороде является одним из самых низких в ПФО.