Уровень безработицы в Нижнем Новгороде является одним из самых низких в ПФО Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По итогам первого квартала 2022 года среднемесячная начисленная зарплата работников крупных и средних предприятий Нижнего Новгорода составила 59,5 тысячи рублей. За год размер выплат вырос на 14,8%, подсчитали в Нижегородстате.

При этом, напомним, средняя зарплата в Нижегородской области по данным на май 2022 года составила 44 029,7 рубля.

Уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 июня 2022 года составил 0,49%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 0,99%.

В Нижегородстате отметили, что это один из наиболее низких показателей среди региональных центров ПФО. Ниже, чем в Нижнем Новгороде, уровень безработицы зарегистрирован в Перми – 0,45% и Йошкар-Оле – 0,36%. А наиболее высокий показатель наблюдается в Уфе и Чебоксарах – по 0,91%.

Напомним, по данным на май текущего года, напряжённость на рынке труда в Нижнем Новгороде (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, к количеству вакансий, заявленных работодателями) составила 0,14%.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород по численности населения в настоящее время занимает 6 место в РФ. На начало 2022 года в Нижнем Новгороде проживало 1 млн 234 тысячи человек. Причём бо́льшая часть населения областного центра - это женщины: мужчины составляют всего 44%.