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Администрация Нижнего Новгорода разработает собственное приложение. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Согласно информации, мэрия ищет подрядчика, который разработает мобильное приложение на IOS и Android. На эти цели выделено 9,4 млн рублей.
Разработка будет вестись на базе интеграционной платформы Лобачевский.
Как сообщается в материалах закупки, целью создания приложения является централизация информационных ресурсов, направленных на взаимодействие нижегородцев с администрацией, а также источников информации для жителей города.
В приложении будут доступны актуальные новости города, афиша мероприятий, справочные сведения о мерах социальной поддержки, об организациях ЖКХ, плановых и аварийных работах и другое. Также оно должно стать каналом взаимодействия с администрацией города Нижнего Новгорода и предоставлять мэрии обратную связь от пользователей в виде голосований и опросов.
Со списком всех функций можно ознакомиться по ссылке.
Разработчик будет выбран 12 сентября, а приложение должно быть готово не позднее 15 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что нижегородский портал ГИСОГД размещен в Национальном фонде алгоритмов и программ.
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