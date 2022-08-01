Администрация Нижнего Новгорода разработает собственное приложение Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Администрация Нижнего Новгорода разработает собственное приложение. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, мэрия ищет подрядчика, который разработает мобильное приложение на IOS и Android. На эти цели выделено 9,4 млн рублей.

Разработка будет вестись на базе интеграционной платформы Лобачевский.

Как сообщается в материалах закупки, целью создания приложения является централизация информационных ресурсов, направленных на взаимодействие нижегородцев с администрацией, а также источников информации для жителей города.

В приложении будут доступны актуальные новости города, афиша мероприятий, справочные сведения о мерах социальной поддержки, об организациях ЖКХ, плановых и аварийных работах и другое. Также оно должно стать каналом взаимодействия с администрацией города Нижнего Новгорода и предоставлять мэрии обратную связь от пользователей в виде голосований и опросов.

Со списком всех функций можно ознакомиться по ссылке.

Разработчик будет выбран 12 сентября, а приложение должно быть готово не позднее 15 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что нижегородский портал ГИСОГД размещен в Национальном фонде алгоритмов и программ.