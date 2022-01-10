Нижегородский портал ГИСОГД размещен в Национальном фонде алгоритмов и программ Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский портал ГИСОГД размещен в Национальном фонде алгоритмов и программ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, это доказательство того, что нижегородцы создали одно из лучших в России ПО для ведения градостроительных процессов.

Отмечается, что его бесплатно смогут использовать другие регионы для создания аналогичных систем у себя.

Губернатор рассказал, что портал является помощником для инвестора. Он упрощает для застройщика доступ к необходимой информации о территории, анализу возможностей и ограничений. Местные власти тоже имеют все градостроительные данные, собранные в одном месте, что приводит к быстрому и прозрачному оформлению градостроительной документации.

"Сегодня особенно важно системно заниматься наладкой подобных процессов", - написал Глеб Никитин.

Напомним, что геопортал по градостроительной деятельности в Нижегородской области был запущен в ноябре 2019 года.

В мае 2021 года портал ГИСОГД стал вторым среди открытых систем пространственных данных крупнейших городов России, а в октябре прошлого года он был запатентован Нижегородской областью и был внесен в Реестр программ для ЭВМ.