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Экономика

Проекты туркомплекса на Гребном канале и детсада в Канавинском районе получили статус социальных

18 августа 2022 17:20  [173] Экономика
проект туркомплекса

проект туркомплекса

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области наделил статусом социальных проекты туркомплекса на Гребном канала и детсада в Канавинском районе . Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, туристический комплекс в Нижегородском районе построит в течение 30 месяцев ООО "Экопарк-Нижний Новгород"  на территории площадью 198 100 кв. м за 600 млн рублей.

Как рассказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, комплекс будет включать в себя термы, зону отдыха с бассейнами, прокат спортивного инвентаря. Кроме того, компания благоустроит территорию под трамплином.

Также социальный статус получил детский сад в Канавинском районе, застройщиком которого является СЗ НО "Дирекция по строительство". Дошкольное учреждение планируется построить за 3 года на площади в 8 064 кв. м. На эти цели выделено 338,9 млн рублей.

Социальный статус означает освобождение заявителей от взносов за коммунальную инфраструктуру.

Также Совет по земельным и имущественным отношениям в ходе заседания выделил участки на реализацию следующих проектов инвестпроектов:

- реконструкция части автодороги в селе Владимирское Воскресенского района. Заявителем выступило ГКУ НО НО "ГУАД", которое реализует проект в течение 7 месяц за 35,8 млн рублей на площади участка в 1 599 кв.м;

- ООО "Комплексстройсервис" построит здание производства резинотехнических изделий для автомобильной промышленности площадью 3 430 кв. м в Дзержинске. Стоимость проекта - 39,2 млн рублей;

- ГАУ НО "ЦСП" получило земельные участки в городе Бор для строительство футбольного поля (18 521 кв. м, 1 год, 150 млн рублей) и физкультурно-оздоровительного комплекса для игровых видов спорта (30 776 кв. м, 20 месяцев, 350 млн рублей).  

Общий объем инвестиций при реализации одобренных проектов составит 604,04 млн рублей.

Напомним, что Архсовет одобрил проект туркомплекса на Гребном канале в августе 2021 года.

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Теги:
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