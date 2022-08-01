УГООКН Нижегородской области взяло на контроль ситуацию с пожаром на улице Нижегородской Происшествия

Фото предоставлено ГУ МЧС по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Ситуация с пожаром на улице Нижегородской взята на контроль правительством региона. В управлении государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Нижегородской области сообщили НИА “Нижний Новгород”, что дом №9 по улице Нижегородской является объектом культурного наследия регионального значения.

"В связи с произошедшим возгоранием 18 августа 2022 года управление направило запросы в ОНД и ПР по Нижнему Новгороду ГУ МЧС России по Нижегородской области и отдел полиции №5 Управления МВД России по Нижнему Новгороду о предоставлении информации о причинах пожара и размере ущерба", - рассказали в УГООКН по региону.

По информации Управления, это здание имеет статус многоквартирного жилого дом с договором содержания с УК ООО "Структура". В связи с пожаром 18 августа проведены контрольно-надзорные мероприятия, зафиксировано состояние объекта. После получения информации о причинах пожара будет принято решение о применении мер правового воздействия к виновным лицам и о дальнейших действиях в отношении ОКН.

Дом №7 по улице Нижегородской является исторически ценным градоформирующим объектом. Дом расположен в защитной зоне ОКН по улицам Нижегородской, 9 и Ильинской, 55 (литера В), а также в границах исторической территории "Старый Нижний Новгород" в территории объекта археологического наследия "Культурный слой города Нижнего Новгорода". Дом признан аварийным и подлежащим сносу.

Напомним, что пожар в двух домах общей площадью 724 кв. м произошел днем 18 августа в центре Нижнего Новгорода.