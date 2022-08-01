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Общество

Замгубернатора Егор Поляков представил на форуме "Цифровая эволюция" нижегородский IT-проект в надзорной сфере

18 августа 2022 18:30  [145] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков представил на Всероссийском форуме "Цифровая эволюция" нижегородский ИТ-проект в сфере контрольно-надзорной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, Егор Поляков выступил на сессии "Платформенные решения в сфере автоматизации контрольно-надзорной деятельности". 

Как рассказал замгубернатора, в регионе еще в 2018 году был внедрена платформа "Электронный инспектор", позволяющая бизнесу провести самопроверку и корректировку своей деятельности в соответствии с полученными результатами. Сервис разработан ООО "ЛинСофт" совместно с Минэкономразвития и Минпромом Нижегородской области.

С момента запуска было проведено около 137 тысяч самопроверок и выявлено более 30 тысяч нарушений. Сейчас в проекте участвуют 75 органов контроля, включая все местные администрации, а также федеральные органы власти.

Также Егор Поляков отметил, что с 1 августа стартовал проект по внедрению мобильного приложения "Инспектор", которое используется для лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов. 

"Спрос на лицензирование деятельности возрастает, а число инспекторов, занимающихся оценкой соответствия лицензионным требованиям, остается прежним. На фоне масштаба региона и ограниченного количества инспекторов вопрос автоматизации и оптимизации процесса лицензирования является крайне актуальным. Проект также минимизирует количество выездных мероприятий", - добавил замгубернатора.

Ранее Глеб Никитин принял участие в пленарном заседании "Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания", которое прошло в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022".

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Теги:
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