Дмитрий Чернышенко: "Нижегородская область - один из самых цифровых регионов" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 17 августа принял участие в пленарном заседании "Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания", которое прошло в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в сентября при правительстве России запустится Национальный центр развития искусственного интеллекта, который станет площадкой для поиска и анализа эффективных ИИ-решений для бизнеса, науки и государства

Вице-премьер также отметил высокий уровень развития ИТ-отрасли в Нижегородской области.

"Нижегородская область - один из самых цифровых регионов, здесь мощнейший ИТ-кластер. В Нижнем проводится крупнейшая в России конференция "ЦИПР". Идет процесс внедрения искусственного интеллекта", - отметил Дмитрий Чернышенко.

Глеб Никитин отметил, что сфера искусственного интеллекта в Нижегородской области представлена широко. Так, более тысячи нижегородских исследований и около 15 ИИ-компаний работают на международном рынке. Ими было выпущено более 80 коммерческих продуктов.

Кроме того, в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации" с июля 2021 по июль 2022 года было поддержано 19 заявок нижегородских разработчиков в сфере ИИ на общую сумму более 90 млн рублей.

Глава региона рассказал, что дополнительные условия для реализации проектов в сфере искусственного интеллекта будут созданы и в Нижегородском ИТ-кампусе "Неймарк".

Также Глеб Никитин подчеркнул, что в Нижегородской области есть успешные примеры создания своих программ обучения и технологий. Например, в 2019 году в ННГУ было создано подразделение института теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове госкорпорации "Росатом" - научно-исследовательское математическое отделение 63 (НИО-63). НИО-63 – это три научно-исследовательские лаборатории. Основные направления их деятельности – реализация цифровых моделей материалов, разработка численных методов решения задач прочности и долговечности изделий, проведение сквозного моделирования, направленного на обоснование безопасности и сопровождения эксплуатации объектов использования атомной энергии, автоматизация трудоемких этапов процесса построения 3D-моделей цифровых двойников изделий, разработка технологии прогнозирования параметров и характеристик цифровых двойников.

Ранее проект IT-кампуса был представлен экспертам в Нижнем Новгороде.

Напомним, что строительство IT-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде начнется не ранее III квартала 2023 года.

IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка.

Кампус будет включать в себя образовательные площади нового IT-факультета на базе ННГУ им. Лобачевского на 7 000 студентов и общежития на 5 400 студентов.