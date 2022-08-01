Мобильные комплексы для фиксации нарушений ПДД начали работать на трех улицах Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мобильные комплексы для фиксации нарушений ПДД начали работать на трех улицах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, сейчас комплексы работают на дорогах от проспекта Молодежного до аэропорта "Чкалов", на проспекте Гагарина и на улице Ванеева.

Как отметил директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов, на этих участках чаще всего фиксируются ДТП из-за превышения скорости. В дальнейшем они будут распространены и на другие улицы.

Экипаж каждого комплекса состоит из двух человек. Специальный прибор измеряет скорость движения автомобилей, а также фиксирует выезд на выделенные полосы, нарушения правил парковки, движение по обочине и задним ходом по автомагистрали.

В настоящее время в Нижнем Новгороде работает один мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД, проводится тестирование еще двух.

Ранее сообщалось, что интеллектуальную транспортную систему введут в Нижегородской области. На эти цели направлено более 300 млн рублей.