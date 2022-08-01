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Происшествия

Полиция вернула ветеринару похищенный из автомобиля аппарат УЗИ стоимостью полмиллиона рублей

19 августа 2022 11:00  [138] Происшествия
похищенный аппарат УЗИ

похищенный аппарат УЗИ

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Полиция вернула ветеринару похищенный из ее автомобиля аппарат УЗИ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, нижегородка обратилась в полицию по поводу украденного из автомобиля на улице Рокоссовского аппарата УЗИ. Потерпевшая, врач одной из ветеринарных клиник, рассказала, что устройство стоит 520 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что аппарат похитил 40-летний мужчина, который ночью увидел на заднем сиденье автомобиля сумку и подумал, что в ней находится какое-то ценное оборудование. Он разбил стекло и похитил устройство для последующей продажи.

Когда он пришел домой и открыл сумку, то не понял предназначение аппарата, а главное, не знал, кому его можно продать. При обыске квартиры устройство было обнаружено и изъято, а затем передано владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали грабителей из Сормовского парка.

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Теги:
Кража МВД
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