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Общество

Александр Щёлоков: "Для Арзамаса это третья победа в конкурсе "Малые города и исторические поселения"

19 августа 2022 12:48  [98] Общество

Фото: ИРГСНО

Глава Арзамаса Александр Щёлоков прокомментировал победу города во Всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения-2022".

По его словам Арзамас стал победителем в конкурсе Минстроя РФ в номинации "Исторические поселения". Благодаря этому город получит 70 млн рублей федеральных средств на благоустройство и обновление в 2023 году территории около водонапорной башни. Но главный объект, который ждёт преображение в следующем году - это площадка возле мемориала Вечный огонь.

"Для Арзамаса это третья победа в конкурсе. До этого был парк имени Гайдара и Литературный перекрёсток улицы Карла Маркса. Мы очень долго, в общей сложности больше полутора лет, работали над заявкой по благоустройству территории Вечного огня и башни. Не одна команда архитекторов сменилась, было много споров. Большую помощь оказали неравнодушные жители города, с которыми мы вместе обсуждали это знаковое для Арзамаса место. Теперь запустим проектирование - и в следующем году вместе с Институтом развития городской среды должны приступить к благоустройству и воплощению в жизнь задуманного в рамках выделенного финансирования", - рассказал Александр Щёлоков.

Напомним, четыре населённых пункта Нижегородской области стали победителями Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения-2022", который уже несколько лет проходит в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Кроме Арзамаса, в число победителей вошли Урень с концепцией благоустройства центра города, Заволжье с проектом благоустройства парка Гагарина и Бор с концепцией благоустройства парка культуры и отдыха.

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Теги:
Александр Щелоков Арзамас Гранты
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