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Общество

Арзамас, Урень, Заволжье и Бор стали победителями федерального конкурса "Малые города и исторические поселения-2022"

19 августа 2022 09:55  [116] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Четыре населённых пункта Нижегородской области стали победителями Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения-2022", который уже несколько лет проходит в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Как отметил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, конкурс стал очень востребованным, поэтом убыло принято решение об увеличении финансирования конкурса. Так, со следующего года призовой фонд составит не 10, а 20 млрд рублей.

"То есть, мы сможем вовлечь больше городов, большее количество проектов реализовать, больше выделять средств, соответственно, и больше территорий будет благоустроено", – добавил зампредседателя правительства РФ.

Он также рассказал, что в этом году на конкурс поступило 280 заявок из 75 регионов. Победителями стали 160 проектов. Каждому победителю полагается премия от 70 до 95 млн рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что за годы существования конкурса победу в нём одержали уже 24 проекта из 18 наших городов. Благодаря федеральным грантам преобразились Семёнов, Арзамас, Навашино, Шахунья, Дзержинск и другие города и посёлки.

"Я знаю, насколько эмоциональным бывает обсуждение на региональном уровне. Кто-то, не пройдя региональный этап, дорабатывает свой проект, приходит на следующий год и побеждает. Особенно важно, что наши города преображаются, сохраняя свою изюминку, свою идентичность, за которую их любят и ценят жители", - сказал глава региона.

В этом году в номинации "Исторические поселения" победителем от региона стал Арзамас с концепцией развития площади водонапорной башни от ИРГСНО. Ранее по концепциям института уже благоустроили парк Гайдара и Литературный перекрёсток.

В номинации "Малые города с населением до 20 тысяч человек" в число лучших вошёл Урень с концепцией благоустройства центра города.

В номинации "Города с населением от 20 до 50 тысяч человек" в числе победителей назван проект благоустройства парка Гагарина в Заволжье.

В номинации "Города с населением от 50 до 100 тысяч человек" отмечен Бор с концепцией благоустройства парка культуры и отдыха.

Ранее сообщалось, что на грантовые средства, полученные в конкурсе по итогам прошлого года, в этом году планируется благоустроить площадь Ленина в Кстове, площадь Дзержинского и Парковую аллею в Дзержинске, Студенческий луг в Княгинине, Центральную площадь в Володарске.

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Теги:
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