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Общество

Олег Лавричев: "В Нижнем Новгороде сплелись воедино вехи многовековой истории и ритмы современного мегаполиса"

20 августа 2022 09:43  [26] Общество
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем города.

"Нижний Новгород шагнул в новое столетие, ему исполняется 801 год! В нашем городе сплелись воедино вехи многовековой истории и ритмы современного мегаполиса. Его уникальное месторасположение, незабываемые закаты на Стрелке, богатое архитектурное наследие и комфортные благоустроенные пространства вдохновляют нас на новые свершения на благо родного города.

Благодаря опыту предыдущих поколений и активности современников Нижний Новгород продолжает восхищать своей трудовой историей. Наш город сохранил свою промышленную мощь, предпринимательские традиции, научный потенциал и активно движется в будущее по вектору развития цифровых технологий.

Сегодня он является точкой притяжения гостей со всей России, центром проведения масштабных мероприятий и ярких событий. Давайте и дальше развивать родной город и совершенствоваться вместе с ним. Пусть год от года Нижний Новгород процветает на радость нам и нашим потомкам!

Желаю вам мирного неба, радостных событий и счастливых встреч в любимом Нижнем Новгороде!", - говорится в поздравлении.

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Теги:
День города Олег Лавричев
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