Пожар в лесах Воротынского района охватил уже 3800 га

Фото:
В Воротынском районе в круглосуточном режиме ведётся работа по тушению природного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным на 19 августа, общая площадь, пройденная огнём, составляет 3800 га.
В настоящее время два вертолета Ми-8 МЧС России проводит разведку пожара и осуществляют сброс воды с помощью водосливного устройства.
В частности, по состоянию на 12:00 сегодняшнего дня сброшено в общей сложности 84 тонны воды.
Кроме того, продолжается патрулирование и окарауливание очага пожара, создана опорная полоса.
В МЧС подчеркнули, что работа осложняется высокой ветровой нагрузкой и труднодоступностью: около тысячи гектаров территории пожара занимают болота.
При этом, угрозы населенным пунктам нет.
Общая группировка сил и средств, задействованная на тушении лесного пожара, составляет 253 человека и 82 единицы техники. На месте ЧП работают специалисты МЧС России, лесопожарные формирования регионального Минлесхоза, волонтёры и другие. Все силы направлены на скорейшую ликвидацию пожара.
Глеб Никитин с 18 августа ввёл режим ЧС в Нижегородской области из-за природного пожара в Воротынском районе. Также с 19 августа введен запрет на посещение лесов, в том числе на охоту, на территории всей Нижегородской области.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+