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Общество

Пожар в лесах Воротынского района охватил уже 3800 га

19 августа 2022 14:42  [124] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Воротынском районе в круглосуточном режиме ведётся работа по тушению природного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным на 19 августа, общая площадь, пройденная огнём, составляет 3800 га.

В настоящее время два вертолета Ми-8 МЧС России проводит разведку пожара и осуществляют сброс воды с помощью водосливного устройства.

В частности, по состоянию на 12:00 сегодняшнего дня сброшено в общей сложности 84 тонны воды.

Кроме того, продолжается патрулирование и окарауливание очага пожара, создана опорная полоса.

В МЧС подчеркнули, что работа осложняется высокой ветровой нагрузкой и труднодоступностью: около тысячи гектаров территории пожара занимают болота.

При этом, угрозы населенным пунктам нет.

Общая группировка сил и средств, задействованная на тушении лесного пожара, составляет 253 человека и 82 единицы техники. На месте ЧП работают специалисты МЧС России, лесопожарные формирования регионального Минлесхоза, волонтёры и другие. Все силы направлены на скорейшую ликвидацию пожара.

Глеб Никитин с 18 августа ввёл режим ЧС в Нижегородской области из-за природного пожара в Воротынском районе. Также с 19 августа введен запрет на посещение лесов, в том числе на охоту, на территории всей Нижегородской области. 

 

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Теги:
Воротынский район Лесные пожары МЧС
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