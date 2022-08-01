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Происшествия

Глеб Никитин ввел режим ЧС в Нижегородской области из-за лесного пожара

19 августа 2022 10:06  [127] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глеб Никитин ввел режим ЧС в Нижегородской области из-за лесного пожара. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно информации, зона ЧС распространяется на Воротынский район, где происходит активное горение леса на площади в 800 га.

Как рассказал Глеб Никитин, введение режима ЧС позволит оперативно выделять на средства на привлечение дополнительных сил для ликвидации пожара.Так, для отжига планируется задействовать авиадесантников из Тюмени.

Также с 19 августа введен запрет на посещение лесов, в том числе на охоту, на территории всей Нижегородской области. На территориях с 4 и 5 классами пожарной опасности возможно временное отключение электричества.

"Главы сопредельных районов работают теперь в режиме мобилизации. Нужно готовить пункты временного размещения, если огонь будет подходить к населённым пунктам. Проводим подготовку к возможной эвакуации из ближайшего к возгоранию населённого пункта. Если будет необходимо, оперативно проведём эвакуацию. Обстановка пока неблагоприятная - жара и ветер, который будет усиливаться", - написал Глеб Никитин.

Напомним, смог накрыл Нижний Новгород из-за лесного пожара в Воротынском районе. По данным на 18 августа его площадь составляет 3,3 тысячи га, из которых активное горение происходит на площади 800 га, а остальная территория уже пройдена огнем.

Ранее министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал нижегородцам, как нужно вести себя во время смога, чтобы снизить его негативное воздействие на организм.

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Теги:
Воротынский район Лесные пожары ЧС
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