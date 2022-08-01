Дмитрий Бедняков, Николай Сатаев и Владыка Георгий стали Почётными гражданами Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 18 августа, накануне празднования Дня города, состоялась церемония вручения регалий Почётным гражданам. Среди награждённых - деятели культуры, спорта, медицины, городского хозяйства. Все они прошли строгий предварительный отбор. Об этом рассказали в пресс-службе Гордумы.

В 2022 году решением городской Думы это звание получили 30 нижегородцев: Михаил Аникин, Дмитрий Бедняков, Владислав Бородачев, Вадим Гребенщиков, Владимир Денисов, Павел Зубеев, Сергей Леонов, Борис Мартынов, Николай Сатаев, Владимир Солдатенков, Наталия Умнова, Вячеслав Хуртин, Владыка Георгий (Василий Данилов) (подробная информация о каждом из них размещена по ссылке).

Удостоверения, дипломы, нагрудные знаки и нагрудные ленты Почётным гражданам вручили глава города Юрий Шалабаев и председатель Гордумы Олег Лавричев.

Юрий Шалабаев отметил, что каждый из присутствующих ежедневно стремится сделать наш город лучше, и без их инициативы, помощи и поддержки в разных сферах деятельности невозможно работать максимально эффективно для развития города.

"Спасибо вам за профессионализм и неравнодушие, инициативность, желание развивать наш город, за то, что посвящаете свою жизнь сложной и важной работе", – сказал мэр.

"Ваши имена открывают летопись нового столетия в истории Нижнего Новгорода", – добавил Олег Лавричев.

Он напомнил, что традиция занесения имён особо выдающихся личностей в Книгу почёта города насчитывает уже почти полтора века – с 1881 года. Тогда первыми почётными гражданами стали нижегородские купцы и благотворители Бугровы, Блиновы и Курбатов.

"Сегодня мы по нашей многолетней традиции в канун Дня города заносим в Книгу почёта новые имена. Заслуги каждого из вас вызывают безусловное уважение и безмерную благодарность. Вы продолжаете вкладывать ваш труд, таланты и энтузиазм в развитие нашего любимого города, делая его лучше и комфортнее для нижегородцев и гостей", – подчеркнул председатель городской Думы.