Делегации городов-побратимов и партнеров посетили Нижний Новгород в преддверии Дня города Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в преддверии Дня города встретился с официальными делегациями городов-побратимов и партнеров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, Нижний Новгород посетили делегации из Минска, Нови-Сада, Сухума, Бухары и Еревана. На встрече также присутствовали председатель городской Думы Олег Лавричев, представитель МИД РФ в Нижнем Новгороде Сергей Малов и директор департамента внешних связей областного правительства Ольга Гусева.

Как отметил Юрий Шалабаев, у Нижнего Новгорода сейчас 20 городов-побратимов.

"Для нас большим подарком и особой честью является то, что вы – руководители наших братских зарубежных городов – нашли возможность приехать и поздравить Нижний Новгород с Днем города. Я хочу пожелать, чтоб ваше пребывание в Нижнем Новгороде было насыщенным и ярким. Уверен, что те, кто впервые приехал в Нижний Новгород, обязательно его полюбят, а те, кто уже был в нашем городе ранее, откроют его для себя заново", - обратился к гостям мэр.

Представители делегаций поздравили Нижний Новгород с 801-летием и отметили, что столица Приволжья значительно изменилась за последнее время.

Олег Лавричев подчеркнул, что такое интенсивное развитие было бы невозможно без чувства плеча наших городов-побратимов, партнерство с которыми реализуется по различным направлениям: торгово-экономическому, общественно-культурному, спортивному и образовательному.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород и столица Армении Ереван могут стать городами-побратимами.