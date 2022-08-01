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Общество

Нижний Новгород и столица Армении Ереван могут стать городами-побратимами

19 августа 2022 14:29  [139] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с делегацией Еревана. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказал глава города, у Нижнего Новгорода много точек соприкосновения с Ереваном. Столица Армении недавно отпраздновала юбилей - 2 800 лет, а столица Приволжья хоть и моложе - но также обладает богатейшей культурой и традициями.

"Мы можем сотрудничать во многих областях — это и образование, и культура, и социальная политика, спорт, социально-экономические отношения. Надеюсь, в перспективе мы подпишем соглашение о побратимстве и продолжим развивать наши двусторонние отношения", - добавил Юрий Шалабаев.

В свою очередь первый заместитель мэра Еревана Левон Оганнисян подчеркнул, что между двумя городами есть взаимопонимание и желание расширять партнерство.

Делегация из Армении примет участие в праздничных мероприятиях ко Дню города Нижнего Новгорода и проведет несколько встреч.

"Что касается совместной работы, думаю, мы не должны ограничиваться только культурной сферой. Среди перспективных направлений - социальная сфера, взаимоотношения между нашей молодежью, торгово-экономические отношения", - сказал Левон Оганнисян.

Ранее узбекистанская Бухара и Нижний Новгород стали городами-побратимами. Бухара стала двадцатым городом-побратимом столицы Приволжья.

В рамках соглашения стороны будут содействовать установлению прямых связей между хозяйствующими, культурными и спортивными субъектами городов.

Кроме того, Нижний Новгород планирует заключить меморандумы о взаимопонимании с городами Салвадор (Бразилия), Браззавиль (Республика Конго) и Давид (Панама).

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Теги:
Международное сотрудничество Побратим
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