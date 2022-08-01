Уже около 500 человек посетили экскурсии по объектам Нижегородского водоканала Общество

Фото: Нижегородский водоканал

Нижегородской канал осенью 2022 года отмечает юбилей - исполняется 175 лет с появления в Нижнем Новгороде первого водопровода. В этот юбилейный год объекты Нижегородского водоканала в составе экскурсий посетили уже около 500 человек. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Напомним, сезон экскурсий на объекты предприятия стартовал в конце марта. Экскурсии проводятся для того, чтобы нижегородцы понимали, какой путь проходит вода от реки до крана в квартире, а затем обратно до реки.

Так, на Слудинской водопроводной станции можно познакомиться с современными технологиями, применяемыми в процессе очистки воды: озонированием, обеззараживанием ультрафиолетом и гипохлоритом натрия, а на Нижегородской станции аэрации можно посмотреть, каким образом очищаются сточные воды, поступающие туда со всего Нижнего Новгорода, а также с Бора.

Как отметили в пресс-службе, работа данных объектов заинтересовала не только школьников и студентов, но и взрослых людей, а также целые компании. Например, с процессом очистки речной воды до питьевой во время экскурсий ознакомились сотрудники Сбера, Верхне-Волжского управления УГМС, "Вимм-Билль-Данн" и других компаний

В связи с начинающейся реконструкцией Нижегородской станции аэрации экскурсии туда временно приостанавливаются.

Но вот Слудинская водопроводная станция принимает организованные группы посетителей. Оставить заявку на проведение экскурсии для старших школьников и студентов можно по e-mail: npavlovskaya@vodokanal-nn.ru, телефон 8(831) 246-99-24, для взрослых - press@vodokanal-nn.ru, телефон 8(831) 246-99-61 (1116).

Все экскурсии проводятся бесплатно, подчеркнули на предприятии. Для учащихся старше 16 лет при необходимости может быть предоставлен транспорт.