Нижегородцы могут принять участие в Международном фотоконкурсе "Русская цивилизация" Общество

Фото: Федеральное агентство по делам национальностей

Нижегородцы могут принять участие в Международном фотоконкурсе "Русская цивилизация", организатором которого выступает Федеральное агентство по делам национальностей.

Согласно информации, конкурс в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики" будет проходить с 5 сентября по 5 октября. Он организуется для содействия гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов страны.

Принять участие в фотоконкурсе могут как профессиональные фотографы, так и любители. Кроме того, впервые будут приниматься работы школьников от 7 до 17 лет включительно в номинации "Детский взгляд".

Участники могут предоставить до 5 фотографий, сделанных не ранее 2016 года. Среди номинаций - "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура", "Духовные скрепы", "Многонациональная Москва".

В состав жюри вошли известные фотожурналисты, деятели культуры, художники и актеры, которые определят лучшие работы.

Награждение победителей состоится в преддверии Дня народного единства в Москве.

В 2021 году в фотоконкурсе приняли участие более 5 тысяч человек из 77 стран, которые предоставили 22,5 тысячи работ.

Подробная информация можно найти на официальном портале фотоконкурса.

Ранее сообщалось, что нижегородцев приглашают к участию в грантовом конкурсе Росмолодежи.