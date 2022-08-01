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Более 550 метров телефонного кабеля похитили в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, в июле сотрудники одного из интернет-провайдеров сообщили в полицию о том, что за раз было похищено около 100 метров кабелей. Всего было совершено 5 краж на общую сумму более 450 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 ч. 2 УК РФ (кража).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане ближнего зарубежья, которые специально приехали в Дзержинск для кражи кабелей и их последующей продажи.
В настоящее время они находятся под арестом.
Ранее сообщалось, что полицейские вернули ветеринару похищенный из ее автомобиля аппарат УЗИ.
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