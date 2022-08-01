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Культура и отдых

Ярмарка национальных культур открылась в парке им. Свердлова в Нижегородском районе

20 августа 2022 16:04  [53] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ярмарка национальных культур открылась в парке им. Свердлова в Нижегородском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, на ярмарке 12 национально-культурных организаций Нижнего Новгорода представляют свои народные музыкальные, песенные, танцевальные и кулинарные традиции.

Как отметил глава города Юрий Шалабаев, Нижний Новгород всегда был многонациональным, сейчас в столице Приволжья живут представители 115 национальностей.

"На территории Нижегородской области проживает огромное количество национальностей, и никогда у нас не было никаких конфликтов, все было только в созидании. Как говорится "купно заедино", что означает "вместе за одно". Всех с праздником", - сказал депутат Государственной Думы Роман Любарский.

Посетители ярмарки могут попробовать таджикский плов, азербайджанский чай, русский хлеб, приготовленный по старинным рецептам, и много других угощений. Дети могут поиграть в игры финно-угорских народов и посмотреть мультипликационный сериал "Гора самоцветов" по мотивам сказок регионов России.

Напомним, что ознакомиться с мероприятиями, которые можно посетить в Нижнем Новгороде в День города и 21 августа, можно в нашем материале.

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Теги:
Ярмарка
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