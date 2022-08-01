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Культура и отдых

Нижнему Новгороду - 801: куда можно сходить в выходные

19 августа 2022 15:55  [170] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижнему Новгороду 20 августа исполняется 801 год. Несмотря на не юбилейную дату, в городе подготовлено множество мероприятий для самой разной аудитории, среди которых каждый найдет что-то интересное для себя.

Так, с 13 августа в столице Приволжья проходит фестиваль воздухоплавания "Приволжская Фиеста". В завершение фестиваля 21 августа пройдет вечернее свечение аэростатов в амфитеатре у судейской вышки на Гребном канале. Шары расположатся на плотах и на песчаной косе.

Вечером в пятницу, в преддверии Дня города можно окунуться в атмосферу Нижнего Новгорода 1960-х годов, посмотрев в летнем кинотеатре под открытым небом на Нижегородской ярмарке документальный фильм "Посмотри на город". Сеанс начнется в 20:30 на открытой площадке перед вторым павильоном Нижегородской ярмарки. Вход свободный.

Уже ставший традиционным музыкальный фестиваль "Столица закатов" продолжится и на этих выходных. Уже сегодня, 19 августа, нижегородцы и гости города могут послушать выступления уличных музыкантов на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и на площади Сенной. Музыка будет звучать на главных улицах Нижнего Новгорода на протяжении всех выходных.

20 августа в арт-кластере "Красная Слобода" 20 август направления "Столица закатов. После заката" пройдет вечеринка, хедлайнером которой станет Феликс Бондарев и его инди-рок-группа RSAC.

Фото: АНО "Центр 800"

Все выходные на Нижегородской ярмарке для детей вновь будут организованы бесплатные кукольные спектакли и развлекательная программа для всей семьи, в 12:00 будет начинаться фестиваль "Ярмарочное веселье". А 20 августа в Гербовом зале Нижегородской ярмарки состоится ужин-реконструкция.

Также 20 августа на улице Рождественской с 12:00 до 23:00 в рамках фестиваля "Гастрономическая Рождественская" нижегородцев и гостей города ждут уютные летние веранды, специальные сеты и позиции в меню, мастер-классы, лекции, экскурсии, фудтраки с едой, гриль-бар, а также музыкальная программа.

Фото: АНО "Центр 800"

В День города, 20 августа, с 10:00 до 22:00 в акватории Волги напротив Нижне-Волжской набережной состоится "Волжская регата-2022". В масштабном мероприятии примут участие 60 парусных и моторных яхт, а на улице Большой Покровской в 10:45 начнется "Парад духовых оркестров".

Кроме того, "Заповедные кварталы" на День города представят нижегородцам сразу несколько новых программ

Программу к 801-летию Нижнего Новгорода подготовили и городские парки. Главной фишкой парковых праздников станет уникальное театральное шоу на колесах, которое посетит четыре локации. На каждой из актеры устроят яркий променад, а в конце проведут шерстяной тимбилдинг.

Мероприятия ко Дню города пройдут во всех районах Нижнего Новгорода. С полной программой можно ознакомиться по ссылке, а мы напомним вам хедлайнеров каждой площадки:

Ленинский район - площадка у кинотеатра "Россия". Хедлайнер - группа "Дискотека авария", выступление которой пройдет с 21:00 до 22:00;

Московский район - ФОК "Юность". Хедлайнер - группа "Город 312", выступит с 21:00 до 22:00;

Советский район - ТРЦ "Жар-птица". Хедлайнер - Ирина Дубцова, выступит с 21:00 до 22:00;

Сормовский район - площадь Буревестника. Хедлайнер - группа "Gayazovs Brothers", выступит с 21:00 до 22:00;

Канавинский район - парк им.1 Мая. Хедлайнер - Трофим, выступит с 21:00 до 22:00;

Приокский район - парк "Швейцария". Хедлайнер - группа "Dabro", выступит с 21:00 до 22:00;

Автозаводский район - площадка напротив главной проходной завода "ГАЗ". Хедлайнер - группа "Чайф", выступит с 20:30 до 21:50;

Нижегородский район - площадь Минина и Пожарского. Хедлайнер - группа "Artik & Asti", выступит с 21:10 до 22:00.

Кроме того, на центральной городской площади 20 августа в 20:00 состоится главное шоу "Нижний Новгород 8.01" .

21 августа в Нижнем Новгороде пройдет второй "Марафон 800". На его старт выйдут почти 8 тысяч участников, среди которых будут и представители правительства Нижегородской области.

Спортсменам на выбор предложат три дистанции: 3, 10 или 42,2 км.

Стартово-финишный городок откроется в 06:30 у стадиона "Нижний Новгород".

Стоит напомнить, что в Городце 21 августа состоится концерт звезд российской эстрады в рамках всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма "Хороша родная".  Там выступят Виктория Дайнеко, группы "Корни", Фабрика" и "СерьГа". Выступления начнутся в 19:00 на набережной Юрия Долгорукого. Вход свободный.

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