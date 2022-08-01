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Общество

Первые 150 нижегородских школьников отправились в круиз в рамках программы "Великий Волжский путь"

20 августа 2022 20:23  [78] Общество

Фото: Александр Воложанин

Первые 150 нижегородских школьников отправились в круиз в рамках программы "Великий Волжский путь". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в церемонии открытия проекта, которая прошла на причале №5 на теплоходе "Нижний Новгород", приняли участие замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.

Приветственные слова в адрес участников встречи направил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который отметил символичность того, что ребята отправляюсь в День города на теплоходе под названием "Нижний Новгород".

Всего из Нижнего Новгорода запланировано три рейса в рамках программы "Великий Волжский путь", в каждом из которых примет участие 150 школьников. В поездке ребята снимут образовательный фильм с рассказом про исторический торговый путь по Волге, который будет опубликован в свободном доступе. На реализацию проекта региональный центр развития талантов "Вега" выиграл федеральный грант Министерства просвещения РФ в 12,5 млн рублей в рамках нацпроекта "Образование".

Во время путешествия ребята посетят Чебоксары и Козьмодемьянск, ознакомятся с их достопримечательностями, а также примут участие в интерактивных программах.

В Чебоксарах участники посетят ждет пешеходная экскурсия "Город на ладошке – колесо обозрения" и патрульно-сторожевой корабль "Чебоксары". А в Козьмодемьянске дети побывают в этнографическом музее, интерактивная программа которого ознакомит их с бытом и традициями горных марийцев.

Для участия в круизе ребята создавали творческие работы, изучали познавательные лекции по истории Великого Волжского пути и отвечали на вопросы викторины.

Ранее сообщалось, что второй этап федерального молодежного проекта "Маршрут вдохновения" стартовал в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Дети Образование Туризм
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