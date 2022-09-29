Фото:
Обновление "Студеного квартала" началось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Согласно информации, АНО "АСИРИС" начала процесс обновления квартала в границах улиц Студеной, Звездинки, Алексеевской и Холодного переулка с субботника, который прошел в минувшие выходные.
Также сейчас ведется разработка концепции развития и наполнения исторической территории смыслами на основе символического ресурса.
Всего в рамках субботника, в которым приняли участие 83 человека, было собрано 30 кубометров мусора.
Как отметил руководитель УГООКН Нижегородской области Григорий Меламед, в "Студеном квартале" сохранился дух старины. Для его обновления необходимо актуализировать все права собственности и восстановить былое величие.
Кроме того, "Заповедные кварталы" разрабатывают новую событийную программу квартала. Восстановление и развитие исторической среды продолжится и в квартале церкви Трех Святителей.
Ранее сообщалось, что "Заповедные кварталы" представили на форуме "Архнаследие" свой уникальный подход к сохранению ОКН.
Также напомним, что второй реставрационный кампус проходит в нижегородских "Заповедных кварталах" с 22 сентября по 15 декабря.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+