Нижегородская область получила транш бюджетного кредита на 1,3 млрд рублей для реализации инфраструктурных проектов Экономика

правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область получила транш бюджетного кредита на 1,3 млрд рублей для реализации инфраструктурных проектов. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.

Согласно информации, средства будут направлены на укрепление склона на улице Черниговской, проектирование и строительство сетей водоснабжения в поселках Ольгино и Новинки, а также на инженерную подготовку территории для создания террасного парка в Почаинском овраге.

В связи с этим объем госдолга региона вырос до 118,8 млрд рублей. В структуре долга на 1 октября 60,8% составили бюджетные кредиты из федерального бюджета, 39,1% - государственные ценные бумаги, 0,1% - государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков отсутствуют.

Кроме того, в сентябре 2022 года произведена выплата накопленного купонного дохода держателям государственных облигаций Нижегородской области 2019 года выпуска в сумме 168,3 млн рублей.

Ранее Нижегородская область получила два транша федерального бюджетного кредита на замещение рыночного долга муниципалитетов.

Также напомним, что более 1,3 млрд рублей из федерального бюджета поступило в бюджет Нижегородской области в сентябре.