правительство Нижегородской области
Фото:
Нижегородская область получила транш бюджетного кредита на 1,3 млрд рублей для реализации инфраструктурных проектов. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.
Согласно информации, средства будут направлены на укрепление склона на улице Черниговской, проектирование и строительство сетей водоснабжения в поселках Ольгино и Новинки, а также на инженерную подготовку территории для создания террасного парка в Почаинском овраге.
В связи с этим объем госдолга региона вырос до 118,8 млрд рублей. В структуре долга на 1 октября 60,8% составили бюджетные кредиты из федерального бюджета, 39,1% - государственные ценные бумаги, 0,1% - государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков отсутствуют.
Кроме того, в сентябре 2022 года произведена выплата накопленного купонного дохода держателям государственных облигаций Нижегородской области 2019 года выпуска в сумме 168,3 млн рублей.
Ранее Нижегородская область получила два транша федерального бюджетного кредита на замещение рыночного долга муниципалитетов.
Также напомним, что более 1,3 млрд рублей из федерального бюджета поступило в бюджет Нижегородской области в сентябре.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+