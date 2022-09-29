Нарушения в работе семи автобусных маршрутов были зафиксированы в ходе рейда в микрорайоне "Кузнечиха-2" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нарушения в работе семи автобусных маршрутов были зафиксированы в ходе рейда в микрорайоне "Кузнечиха-2". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, специалисты "Центра развития транспортных систем" уделяли особое внимание интервальности движения, наличию голосовых информаторов, соблюдению правил при подъезде автобусов к остановкам. В рейде также приняли участие представители перевозчиков.

Так, некоторые автобусы маршрутов А-51 и Т-94 проезжали остановки, на маршрутах А-16 и Т-31 была зафиксирована высадка пассажиров в неположенном месте, а остановки не объявлялись в автобусах Т-31, Т-47, Т-70.

При этом местные жители рассказали, что довольны работой Т-31, Т-70, Т-88, которые, по их словам, соблюдают интервальность, отображаются в навигационной системе, работают в вечернее время. Также они пожаловались на работу маршрутов А-16 и А-51. Представитель ГП "Нижегородпассажиравтотранс" пообещал принять оперативные меры по корректировке расписания в вечерний час пик.

Директор "Центра развития транспортных систем" Артем Бафанов отметил, что "перевозчики во время рейда не пытались отнекиваться, а признали свои ошибки и назвали конкретные сроки улучшения работы обслуживаемых маршрутов".

Ранее сообщалось, что нижегородские перевозчики до конца недели должны предложить свои корректировки расписания в час пик и по вечерам.

Также напомним, что Центр развития транспортных систем подвел промежуточные итоги ввода новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.