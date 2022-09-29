Производство текстиля запустят в Володарске в 2023 году
1,6 млрд рублей выделено на камеры наблюдения в Нижнем Новгороде
Нижегородская "бережливая" поликлиника признана лучшей в России
Введён запрет на продажу детям зажигалок и баллончиков с газом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 5 октября 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
04 октября 2022 19:20  [189] Евгений Люлин: "Проект модернизации системы водоотведения в Кулебаках необходимо включить в федеральную программу"
04 октября 2022 18:38  [202] Автоклуб передали в Павловский муниципальный округ
04 октября 2022 18:24  [193] РЭО: Плата за вывоз ТКО снизится после введения новых методов расчёта
04 октября 2022 18:04  [210] Более 72 км дорог отремонтируют в Шахунье в этом году по нацпроекту
04 октября 2022 17:42  [369] Уроженка Сарова Дарья Кирьянова назначена замминистра науки и высшего образования РФ
04 октября 2022 17:25  [228] Капитальный ремонт в рамках нацпроекта завершается в поликлинике №30 Нижнего Новгорода
04 октября 2022 17:13  [193] Лучшим школьным лесничеством в 2022 году стала "SOSna" из Ветлужского района
04 октября 2022 16:36  [140] Трех лауреатов литературной премии "Данко" наградили в Нижнем Новгороде
04 октября 2022 16:18  [168] Центр биометрических технологий будет создан в России
04 октября 2022 15:58  [163] Участники благотворительного забега в Выксе собрали 265 тысяч рублей для помощи Даше Бычковой
Общество

Нарушения в работе семи автобусных маршрутов были зафиксированы в ходе рейда в микрорайоне "Кузнечиха-2"

04 октября 2022 14:58  [215] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нарушения в работе семи автобусных маршрутов были зафиксированы в ходе рейда в микрорайоне "Кузнечиха-2". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, специалисты "Центра развития транспортных систем" уделяли особое внимание интервальности движения, наличию голосовых информаторов, соблюдению правил при подъезде автобусов к остановкам. В рейде также приняли участие представители перевозчиков.

Так, некоторые автобусы маршрутов А-51 и Т-94 проезжали остановки, на маршрутах А-16 и Т-31 была зафиксирована высадка пассажиров в неположенном месте, а остановки не объявлялись в автобусах Т-31, Т-47, Т-70.

При этом местные жители рассказали, что довольны работой Т-31, Т-70, Т-88, которые, по их словам, соблюдают интервальность, отображаются в навигационной системе, работают в вечернее время. Также они пожаловались на работу маршрутов А-16 и А-51. Представитель ГП "Нижегородпассажиравтотранс" пообещал принять оперативные меры по корректировке расписания в вечерний час пик.

Директор "Центра развития транспортных систем" Артем Бафанов отметил, что "перевозчики во время рейда не пытались отнекиваться, а признали свои ошибки и назвали конкретные сроки улучшения работы обслуживаемых маршрутов".

Ранее сообщалось, что нижегородские перевозчики до конца недели должны предложить свои корректировки расписания в час пик и по вечерам.

Также напомним, что Центр развития транспортных систем подвел промежуточные итоги ввода новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Встреча Глеба Никитина с мобилизованными нижегородцами в Мулино
29 сентября 2022 10:50Встреча Глеба Никитина с мобилизованными нижегородцами в Мулино
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph