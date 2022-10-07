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Общество

Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по научно-технологическому развитию

24 октября 2022 15:07  [307] Общество

Фото: Рейтинг РИА Новости

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородская область по итогам 2021 года вошла в топ-5 регионов по научно-технологическому развитию, продемонстрировав достаточно высокий уровень инновационной активности. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости.

Рейтинг российских регионов по науке и технологиям, как и в 2020 году, возглавили Москва (79,61 рейтинговых балла), Санкт-Петербург (76,78) и Татарстан (68,06). Нижегородская область с показателем 65,22 сохранила своё 4 место.

Согласно информации, в качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах.

Рейтинговые баллы регионов считались по 19 показателям, объединённым в четыре группы: "Человеческие ресурсы", "Материально-техническая база", "Эффективность научно-технологической деятельности" и "Масштаб научно-технологической деятельности".

Так, например, в группе "Человеческие ресурсы" учитывалась численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в расчёте на душу населения, возраст исследователей, количество высококвалифицированных работников и другие.

В группе "Материально-техническая база" учитывались возраст машин и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки, размер заработной платы научных сотрудников, число компьютеров в организациях в расчёте на численность работников и другие.

Как отметили авторы исследования, лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге обусловлены исторически высоким уровнем развития науки, наличием научно-исследовательских институтов, функционированием высокотехнологичных производств.

В первую десятку помимо столиц, Татарстана и Нижегородской области также входят Московская (62,08), Самарская (60,34) области, Пермский край (57,88), Ульяновская (57,37), Тюменская (54,46) и Свердловская (54,31) области. На эти регионы приходится 61% общероссийского объёма отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг по итогам 2021 года.

Замыкают рейтинг Ингушетия (9,51), Ненецкий автономный округ (11,48), Хакасия (11,71), Еврейская автономная область (12,82) и Чечня (14,31).

Напомним, Нижегородская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по материальному благополучию населения.

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Теги:
Наука Рейтинг Технологии
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