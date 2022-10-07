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Спорт

Нижегородский борец Садык Лалаев завоевал "золото" на всероссийских соревнованиях

24 октября 2022 16:31  [267] Спорт

Фото: департамент физкультуры и спорта Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский спортсмен Садык Лалаев завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе в Ярославле. Об этом сообщили в городском департаменте физкультуры и спорта.

Ежегодные Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе были посвящены памяти подполковника УФСБ России В.Н. Лататуева. На протяжении двух дней 300 спортсменов из 29 регионов боролись за звание сильнейших. Победители соревнований в каждой весовой категории получают право выступать в финалах Первенства России по греко-римской борьбе в 2023 году.

Нижегородский борец одержал победу в весовой категории до 60 кг.

Как рассказали в депспорта, мастер спорта международного класса Садык Лалаев является бронзовым призёром Чемпионата Европы U-23, бронзовым призёром чемпионата России, победителем международного турнира "Гран-при Испании» в Мадриде.

Тренируется спортсмен в МБУ СШ "Сормово" имени Юрия Круглова под началом Анатолия Константинова, Артура Мирзаханяна, Геннадия Манасова.

Ранее сообщалось, что юные нижегородские спортсмены завоевали пять золотых и две бронзовые медали на VIII Кубке ЕврАзии (EurAsiaCup) по всестилевому каратэ.

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Теги:
Борьба Соревнования Спорт
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