СК РФ создал горячую линию для мобилизованных и их семей

Горячая линия для мобилизованных участников специальной операции на Украине и их семей создана Следственным комитетом России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Соответствующее поручение дал руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.
Многоканальный телефон горячей линии: 8-800-100-12-60.
Работа линии организована в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.
Сотрудники ведомства окажут необходимую правовую помощь как участникам специальной операции, так и мобилизованным россиянам и их членам их семей.
В Нижегородской области вопросы по частичной мобилизации также можно задать по телефону 122.
Напомним, что ознакомиться с мерами поддержки мобилизованных в Нижегородской области можно в нашем материале.
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