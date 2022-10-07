СК РФ создал горячую линию для мобилизованных и их семей Общество

Горячая линия для мобилизованных участников специальной операции на Украине и их семей создана Следственным комитетом России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующее поручение дал руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

Многоканальный телефон горячей линии: 8-800-100-12-60.

Работа линии организована в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.

Сотрудники ведомства окажут необходимую правовую помощь как участникам специальной операции, так и мобилизованным россиянам и их членам их семей.

В Нижегородской области вопросы по частичной мобилизации также можно задать по телефону 122.

Напомним, что ознакомиться с мерами поддержки мобилизованных в Нижегородской области можно в нашем материале.

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