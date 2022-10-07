Запуск фуникулера в Нижегородском кремле планируется весной 2023 года Общество

Фото: НИА Нижний Новгород, архив

НИА "Нижний Новгород"

Строительные работы по воссозданию фуникулера в Нижегородском кремле находятся на завершающей стадии. Об этом на заседании комитета по бюджету и налогам нижегородского Заксобрания 24 октября рассказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

По его словам, в настоящее время строители заканчивают работы по бетонированию наклона тоннеля фуникулера, идутся отделочные работы на нижней станции.

Длина рельсового пути составит 134 метра, а перепад высот между станциями составит 61 метр. Тоннельная часть трассы будет составлять 68 метров шириной проезда 6,4 метра. Вместимость вагона рассчитана до 40 человек.

Тимофей Шульга подчеркнул, что все работы должны быть завершены до конца 2022 года, а запуск фуникулера запланирован на весну 2023 года.

Депутаты ЗСНО отметили необходимость тщательного контроля в завершающей части работ.

Ранее сообщалось, что фуникулер в Нижегородском кремле планируется достроить в декабре 2022 года. Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство фуникулера в кремле в декабре 2021 года.