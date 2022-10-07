Евгений Люлин: "Работа Ассоциации законодателей ПФО признана самой эффективной" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области, координатор Ассоциации законодателей ПФО Евгений Люлин 24 октября находится в Уфе.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, Евгений Люлин провел рабочую встречу с председателем Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константином Толкачёвым.

"Ни одна из Ассоциаций законодателей не работает так эффективно, как Ассоциация ПФО. Многие проекты, уже с успехом реализуются, на территории субъектов Приволжского-федерального округа. По каждой из внесенных в Госдуму инициатив от Ассоциации законодателей мы проводим анализ полученных ответов. Показательно, что большинство наших предложений учитываются при доработке или принятии новых нормативно-правовых актов", - подчеркнул Евгений Люлин.

В ходе встречи обсуждались перспективные направления законопроектов, которые вынесут на пленарное заседание шестьдесят пятой Ассоциации законодательных органов власти. Мероприятие состоится 25 октября в Уфимском Конгресс-холле "Торатау".

Ранее сообщалось, что председателя ЗСНО Евгения Люлина наградили Орденом дружбы.