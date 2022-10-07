Около 70% нижегородских предпринимателей удовлетворены услугами ИТ и связи в регионе Бизнес

Порядка 70% предпринимателей Нижегородской области полностью удовлетворено качеством телекоммуникационных услуг в регионе. Данные результаты были озвучены по итогам опроса, проведённого в соответствии с распоряжением губернатора Глеба Никитина "Об утверждении плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области".

Министр ИТ и связи Нижегородской области Александр Синелобов подчеркнул, что развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к сети Интернет является одной из главных задач нацпроекта "Цифровая экономика".

"Опрос помог выявить лидеров среди нижегородских операторов связи, узнать степень удовлетворённости предпринимателей нижегородским сервисом. В итоге качеством услуг сотовой связи полностью удовлетворены 67,44% от общего числа респондентов. Результаты отправлены операторам сотовой связи с рекомендациями обратить внимание на качество предоставляемых услуг", - рассказал Синелобов.

Согласно информации, в опросную выборку попали 129 предпринимателей из разных муниципалитетов Нижегородской области.

В частности, итоги опроса показали, что стоимостью услуг сотовой связи довольны 67,44% респондентов, качеством интернет-связи - 63,8%, а стоимостью интернет-услуг - 61,9% опрошенных.

Напомним, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал Нижегородскую область одним из самых цифровых регионов.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что для области цифровизация, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.