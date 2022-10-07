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Общество

Шестеро детей и 10 взрослых отравились грибами в Нижегородской области в этом году

25 октября 2022 10:25  [190] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По данным на 24 октября 2022 года в Нижегородской области зарегистрировано 16 случаев отравления грибами. Из общего количества пострадавших шестеро - дети. Такую статистику на текущий год озвучили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Все указанные случаи были связаны с употреблением в пищу жареных пластинчатых грибов, собранных в местных лесах.

К счастью, все отравления закончились благоприятным исходом: пострадавшие были госпитализированы и прошли необходимое лечение.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем, а также дети, поскольку примерно до 14 лет их организм не приспособлен для переваривания такой тяжёлой пищи.

В ведомстве пояснили, что в грибах много специфической клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ пищеварительным сокам к перевариваемым веществам. Поэтому блюда из грибов не рекомендуется есть людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.

Кроме того, из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами и могут использоваться для приготовления блюд без предварительного отваривания.

Остальные условно съедобные грибы необходимо предварительно отмачивать и отваривать, сливая использованную воду.

Напомним, что в августе две семьи в Сосновском районе отравились грибами-зонтиками.

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Теги:
Грибы Отравление Роспотребнадзор
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