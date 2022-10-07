Нижегородская область перевыполнила план по подключению учреждений культуры к "Пушкинской карте" Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область перевыполнила план на 2022 год год по числу учреждений культуры, в которых действует сервис "Пушкинская карта". Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Как отметила глава нижегородского минкульта Наталья Суханова, по плану до конца года участниками проекта должны были стать 276 учреждений. На сегодняшний день "Пушкинская карта" действует уже в 283 учреждениях культуры региона.

"В результате работы министерства только за октябрь к программе в регионе присоединились 38 учреждений, среди которых районные библиотеки, дома культуры, детские художественные школы и детские школы искусств, а также ряд краеведческих музеев - в Лыскове, Лукоянове, Ковернине, Уразовке. Это дает возможность расширить возможности программы, например, большее количество учреждений сможет принять у себя гастроли "Пушкинской карты" в следующем году", - рассказала Наталья Суханова.

Среди новых учреждений, подключенных к программе "Пушкинская карта" в октябре, значатся Нижегородская областная универсальная научная библиотека имени В.И.Ленина, Выксунский парк культуры и отдыха (ОКН федерального значения).

Напомним, федеральная программа "Пушкинская карта" реализуется с 1 сентября 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина.