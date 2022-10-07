Сотрудник Росалкогольрегулирования в Нижегородской области попался на крупной взятке

Следователи СК России по Нижегородской области предъявили обвинение начальнику одного из отделов Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ПФО в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно информации, в период с 2015 по 2022 год обвиняемый через посредника получал от представителя коммерческой организации оплату за общее покровительство и попустительство по службе. В частности, за регулярное денежное вознаграждение чиновник прикрывал глаза на факты нарушения законодательства в области производства и оборота алкогольной продукции, благодаря чему компания не привлекалась к административной ответственности.
По предварительным данным следствия, сумма взятки превышает 800 тысяч рублей.
Противоправную деятельность обвиняемого выявили и пресекли оперативники УФСБ по Нижегородской области.
20 октября при получении очередной части взятки фигурант был задержан в Нижнем Новгороде. Свою вину он отрицает. В настоящее время чиновник заключён под стражу.
Как НИА "Нижний Новгород" уточнил источник в правоохранительных органах, Центральный аппарат Росалкогольрегулирования активно оказывал содействие в расследовании дела.
Ранее сообщалось, что сотрудника "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" осудили на 9,5 лет за взятки и вымогательство.
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