Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на проспекте Гагарина 26 и 27 октября Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 26 и 27 октября будут запрещены движение и парковка транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, в указанные дни ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 22:00.

Ограничения вводятся в связи со спортивными мероприятиями. Так, 26 октября ХК "Торпедо"сойдётся на льду с московским "Динамо". 27 октября состоится баскетбольный матч между клубами "Пари НН" и "Локомотив" (Краснодар)".

Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуировать на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что выезд с улицы Торфяной на Циолковского перекрыли до 31 октября.

Также напомним, что улицу Короленко в Нижнем Новгороде перекроют для движения транспорта до 29 октября.