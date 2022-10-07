Свалку строительных отходов убрали в деревне Крутая после предостережения от Росприроднадзора

Фото: Росприроднадзор
НИА "Нижний Новгород"
Строительный мусор, сваленный в деревне Крутая Кстовского района, убрали после вынесенного предостережения от Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, свалку обнаружили в сентябре текущего года. Во время осмотра территории инспекторами Росприроднадзора факт нарушения природоохранного законодательства подтвердился.
В дальнейшем был произведен отбор проб отходов и почвы, установлены собственники земельных участков. Ими оказались два местных жителя, а также администрация Большеельнинского сельсовета, которая несет ответственность за надлежащее содержание неразграниченного участка.
По информации администрации сельсовета, к настоящему времени свалка ликвидирована, а территория приведена в надлежащее состояние.
Ранее сообщалось, что несанкционированную свалку отходов обнаружили в Козинском лесничестве.
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