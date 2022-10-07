Праздничные мероприятия в новогодние каникулы пройдут в парках и скверах Нижнего Новгорода Общество

Фото: парк "Швейцария"

Праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде в дни новогодних каникул запланированы в парках и скверах. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на администрацию города.

В частности, запланированы традиционные ёлки для детей. Кроме того, в городе будут оборудованы катки.

Нижегородцы также смогут посетить благотворительные мероприятия в театрах, досуговых центрах, парках и скверах.

Напомним, ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что массовые гуляния, фейерверки и концерты в Новый год и Рождество проводиться не будут.

В администрации также пояснили, что в прошлом году проводилось масштабное празднование, поскольку Нижний Новгород являлся Новогодней столицей России. А вот в предыдущие годы организованных фейерверков в районах города не проводилось.