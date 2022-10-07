Праздничные мероприятия в новогодние каникулы пройдут в парках и скверах Нижнего Новгорода

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Праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде в дни новогодних каникул запланированы в парках и скверах. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на администрацию города.
В частности, запланированы традиционные ёлки для детей. Кроме того, в городе будут оборудованы катки.
Нижегородцы также смогут посетить благотворительные мероприятия в театрах, досуговых центрах, парках и скверах.
Напомним, ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что массовые гуляния, фейерверки и концерты в Новый год и Рождество проводиться не будут.
В администрации также пояснили, что в прошлом году проводилось масштабное празднование, поскольку Нижний Новгород являлся Новогодней столицей России. А вот в предыдущие годы организованных фейерверков в районах города не проводилось.
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