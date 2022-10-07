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Свиней в домашних хозяйствах запретят кормить пищевыми отходами

25 октября 2022 16:52  [241] Общество

Использование пищевых отходов для кормления свиней уже в следующем году будет под запретом. Об этом предупредили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время ветеринарные правила содержания свиней допускают использование пищевых отходов, при условии их проварки не менее получаса после закипания. Но многие владельцы в ЛПХ пренебрегают данными указаниями, и это приводит к распространению вируса африканской чумы свиней.

В соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 6 сентября 2022 №583 с 1 марта 2023 года запрещается использование любых пищевых отходов для кормления свиней.

Соответствующие изменения будут внесены в Ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации, а также в Ветеринарные правила по предотвращению распространения африканской чумы свиней.

Напомним, два очага африканской чумы свиней ликвидировали в Нижегородской области в сентябре.

Ранее африканскую чуму свиней обнаружили в продукции, выработанной на ООО "Кстовский мясокомбинат". 

СПРАВКА:
Африканская чума свиней - заразная септическая болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Для человека АЧС не опасна, но наносит экономический ущерб от вынужденного уничтожения животных и продукции животноводства. На сегодня вакцины от АЧС и методов лечения этой болезни не существует.

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Теги:
АЧС Животные Россельхознадзор
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