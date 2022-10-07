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Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
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Культура и отдых

Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" появилась на портале "Культура.рф"

26 октября 2022 10:27  [254] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Запись нижегородской оперной премьеры "Орфей и Эвридика" Кристофа Виллибальда Глюка стала доступна для просмотра на портале "Культура.рф".

Напомним, эта постановка - первый глобальный проект нового художественного руководства театра - худрука Алексея Трифонова и главного дирижёра Дмитрия Синьковского, а также режиссёров-новаторов Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова - двукратных лауреатов российской национальной театральной премии "Золотая маска". Постановка была представлена зрителям в концертном зале пакгаузов на Стрелке.

Это современная интерпретация оперы, которая сочетается с философской глубиной мысли и эффектным действом. Блистательная работа оркестра La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского, чарующий вокал солисток и хора, завораживающая сценография, инопланетные костюмы и теневой театр производят на зрителей неизгладимое впечатление.

Как рассказали в областном Минкультуры, заявка Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина прошла отбор на проведение прямой трансляции в рамках нацпроекта "Культура". В отборе участвовали концерты, спектакли, лекции, экскурсии и другие мероприятия. Важным критерием для определения значимых культурных событий учитывалась просветительская, социальная и историческая значимость заявленного мероприятия.

По итогам всероссийского отбора были организованы онлайн-трансляции 15 событий. Им был обеспечен чистовой монтаж видеозаписи и её бессрочное размещение на портале "Культура.РФ" и в социальных сетях.

В рамках нацпроекта "Культура" Минкультуры РФ ежегодно обеспечивает проведение не менее 100 онлайн-трансляций наиболее значимых культурных мероприятий за счёт средств федерального бюджета. Для мероприятий, прошедших отбор, обеспечивается выезд съемочной группы, многокамерная съёмка мероприятия, а также техническая поддержка.

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Теги:
культура Спектакль Театры
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