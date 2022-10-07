Депутаты поддержали предложение мэрии Нижнего Новгорода о передаче в концессию объектов для Теплоэнерго Экономика

НИА "Нижний Новгород"

Городские объекты теплоэнергетического комплекса передадут в концессию АО "Теплоэнерго". Об этом стало известно по итогам заседания Думы Нижнего Новгорода 26 октября.

Как отметили депутаты, данный механизм позволит АО "Теплоэнерго" заниматься ремонтом и модернизацией котельных, тепловых пунктов и сетей теплоснабжения. Планируемый объем вложений в тепловые сети по инвестиционным обязательствам в рамках концессии составит порядка 40 млрд рублей на срок 25 лет.

По словам гендиректора Теплоэнерго Ильи Халтурина, концессионное соглашение гарантирует надежность владения имущественным комплексом для муниципалитета и обеспечивает понятные механизмы для инвестора в части проведения реконструкции и обновления теплоэнергетического комплекса.

Ранее сообщалось, что показатели аварийности на сетях АО "Теплоэнерго" снизились почти на 14% в 2022 году.