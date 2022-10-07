Банк "Открытие" упростил открытие депозитов для крупного бизнеса Бизнес

Теперь корпоративные клиенты банка могут подписать генеральное соглашение-оферту о размещении средств в интернет-банке "Открытие-Бизнес Онлайн", выбрать интересующее предложение и оперативно открыть выгодный депозит в рамках "единого окна".

После заключения соглашения без посещения офиса банка клиентам будет доступна классическая линейка депозитов, а также депозиты по фиксированной или индивидуальной ставке. В соответствующем разделе интернет-банка можно просматривать заявки в режиме онлайн, контролировать статус их размещения и получать подтверждение об открытии.

"Мы традиционно предлагаем крупному бизнесу одни из самых привлекательных условий на рынке: широкую линейку с большим набором опций и выгодные ставки. Весь процесс размещения абсолютно прозрачен и удобен для наших клиентов, поэтому получать высокий доход от свободных средств стало проще", – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие".

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания "Открытие-Бизнес Онлайн".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").