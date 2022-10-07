Нацпроекты — людям
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
26 октября 2022 17:28  [161] ВТБ продолжает развивать функционал расчётов в национальных валютах
26 октября 2022 17:18  [167] Победители конкурса ИТ-проектов в Нижегородской области получат гранты от 1 до 20 млн рублей
26 октября 2022 16:20  [144] "Открытие Авто": производство лития становится привлекательной инвестиционной идеей для автоконцернов
26 октября 2022 15:35  [141] Нижегородских предпринимателей приглашают на онлайн-встречу с торговым представителем РФ во Вьетнаме
26 октября 2022 15:28  [119] Банк "Открытие" упростил открытие депозитов для крупного бизнеса
26 октября 2022 14:48  [134] Каждый третий пользователь интернет-банка ВТБ Онлайн подключил авторизацию по биометрии
26 октября 2022 14:26  [157] Минцифры заявило о возобновлении аккредитации российских IТ-компаний
26 октября 2022 13:18  [137] Клиенты ВТБ разместили на вкладах свыше 4 млрд юаней
26 октября 2022 12:03  [174] Mercedes продаст российские доли дилеру "Автодом"
26 октября 2022 11:02  [149] ВТБ фиксирует снижение средней суммы ипотеки россиян
Бизнес

Банк "Открытие" упростил открытие депозитов для крупного бизнеса

26 октября 2022 15:28  [119] Бизнес

Теперь корпоративные клиенты банка могут подписать генеральное соглашение-оферту о размещении средств в интернет-банке "Открытие-Бизнес Онлайн", выбрать интересующее предложение и оперативно открыть выгодный депозит в рамках "единого окна".

После заключения соглашения без посещения офиса банка клиентам будет доступна классическая линейка депозитов, а также депозиты по фиксированной или индивидуальной ставке. В соответствующем разделе интернет-банка можно просматривать заявки в режиме онлайн, контролировать статус их размещения и получать подтверждение об открытии.

"Мы традиционно предлагаем крупному бизнесу одни из самых привлекательных условий на рынке: широкую линейку с большим набором опций и выгодные ставки. Весь процесс размещения абсолютно прозрачен и удобен для наших клиентов, поэтому получать высокий доход от свободных средств стало проще", – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие".

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания "Открытие-Бизнес Онлайн".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Открытие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph