Нижегородцы отправили очередную партию гуманитарного груза для участников СВО Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Участникам специальной военной операции отправлен очередной гуманитарный груз, который собрали в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве социальной политики региона.

Согласно информации, нижегородцы передали бойцам спальные мешки, термобелье, толстовки. Кроме того, участникам СВО отправлены продукты питания, чай, кофе. На базе многих социальных учреждений региона открыты пункты приема теплых вещей.

Министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева рассказала, что среди жителей региона немало тех, кто готов оказать материальную помощь для участников СВО. В частности, 85-летняя нижегородка, в прошлом учитель химии и общественный деятель, решила средства, отложенные на ремонт квартиры — 500 тысяч рублей, — отправить на нужды фронта.

Ранее сообщалось, что мобилизованные нижегородцы получили очередную партию необходимых вещей.