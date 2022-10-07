Мобилизованные нижегородцы получили очередную партию необходимых вещей Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Мобилизованные нижегородцы, проходящие в настоящее время военную подготовку в пунктах сбора, получили очередную партию необходимых вещей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, собранные вещи уже доставлены в военные части в Брянской, Владимирской, Ленинградской областей, в поселок Мулино.

В частности, мобилизованным передали зимнюю одежду, медикаменты, квадрокоптеры. Глава региона также напомнил о работе нижегородских "поездов здоровья" в Мулино и в Брянской области.

Работу по сбору и распределению необходимой помощи в Нижегородской области ведет координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, организованный на базе Дома народного единства.

Ранее СК РФ создал горячую линию для мобилизованных и их семей. Также мобилизованным нижегородцам доступен целый ряд мер поддержки.