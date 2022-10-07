Субсидированные авиабилеты из Нижнего Новгорода будут доступны до конца 2022 года Общество

Из аэропорта Нижнего Новгорода будут производиться субсидированные рейсы по 18 направлениям. Об этом сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта.

Согласно информации, в настоящее время проведён дополнительный отбор авиаперевозчиков для предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета на формирование региональной маршрутной сети.

Из Нижнего Новгорода субсидируемыми перевозками будут заниматься шесть авиакомпаний.

В частности, "ЮВТ Аэро" будет осуществлять перевозки в Астрахань и Казань на воздушных судах Bombardier CRJ-200, рассчитанных на 50 посадочных мест.

Авиаперевозчик Azimut будет будет обслуживать рейсы из Нижнего Новгорода в Волгоград, Ростов-на-Дону и Саратов. Для полётов будут использоваться суда SU95 (100 мест) .

Компания Red Wings будет осуществлять субсидированные перелёты в Екатеринбург, Воронеж, Самару, Новый Уренгой и Челябинск на пассажирских судах Sukhoi Superjet 100 (100 мест).

Nordwind Airlines будет курсировать между Нижним Новгородом и Калининградом на Boeing 737-800 (189 мест)

Кроме того, оренбуржская авиакомпания "Икар" на самолётах Embraer E190 (110 мест) будет возить нижегородцев в Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Оренбург, Пермь и Уфу; а "Сибирь" (S7 Airlines) — в Новосибирск на Е-70 (78 мест).

Сообщается, что срок субсидирования рассчитан до 31 декабря 2022 года при софинансировании из региональных бюджетов (от 30,5% до 50%).

Напомним, Нижегородский аэропорт им. Чкалова с 30 октября перейдёт на зимнее расписание.