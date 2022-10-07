ЗСНО отменило транспортный налог на 2022 год для мобилизованных нижегородцев Экономика

НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 27 октября приняли решение об отмене транспортного налога на 2022 год для мобилизованных нижегородцев.

Как сообщил спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин, парламент поддержал инициативу губернатора Глеба Никитина об отмене данного налога.

Таким образом, решением ЗСНО отменяется налог за 2022 год, который нужно уплатить до 1 декабря 2023 года.

Не платить можно буд­ет за одно транспорт­ное средство, собств­енником которого явл­яется военнослужащий - автомобиль с двиг­ателем до 150 л.с., или мотоцикл до 36 л.с., или моторную ло­дку до 30 л.с.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин подписал указ о дополнительных мерах поддержки мобилизованных нижегородцев.