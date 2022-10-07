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Культура и отдых

Еще два музея Нижнего Новгорода вошли в состав Совета музеев ПФО

27 октября 2022 14:52  [94] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

НГИАМЗ и архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор" вошли в Совет музеев ПФО. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Как напомнили в минкультуры региона, ранее в состав совета уже вошли Государственный музей А.М. Горького, Нижегородский государственный художественный музей, Русский музей фотографии и Городецкий историко-художественный музейный комплекс. 

"Это позволит нам более эффективно реализовывать совместные выставочные проекты, сотрудничество в экспозиционной, научной и просветительской деятельности. Эта площадка для профессионального общения с соседями дает нам возможность встречаться, обмениваться опытом, делиться планами. Проблемы у нас во многом общие, но и замечательные перспективы – тоже", - рассказала главный хранитель Нижегородского музея-заповедника Ольга Мурашева.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область перевыполнила план по подключению учреждений культуры к "Пушкинской карте".

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Теги:
Музеи ПФО
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